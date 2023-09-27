Набиуллина оценила «китайский путь» для России

Глава ЦБ Набиуллина: китайская модель развития финрынка не подходит для России

Китайская модель развития, подразумевающая сегментацию внутреннего и внешнего валютного рынка, не подходит для российского. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ее слова приводит «Интерфакс».

Подобная стратегия приведет к управляемому курсу и множественности процентных ставок. Кроме того, на протяжении последних нескольких десятилетий Китай пытался либерализовать движение капитала и финансовые рынки. Российские власти прошли этот путь и не нуждаются в его повторении. «Зачем нам двигаться назад, я не понимаю», — заключила Набиуллина в ходе лекции на экономическом факультете МГУ.

Изначально с идеей воспользоваться аналогом китайской модели для укрепления рубля выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, отсутствие ограничений на перевод рублей за рубеж в дальнейшем может пагубным образом отразиться на позициях нацвалюты. Создание же «некой мембраны» между внутренним и внешним рублевыми рынками по аналогии с юанем, по мнению министра, способствовало бы стабилизации курса российской валюты.

Позже в Центробанке предупредили об опасности китайской модели для укрепления рубля. Как уточнили в регуляторе, «мембранная» сегментация валютного рынка чревата множественностью курсов и негативными последствиями для финансового рынка в целом. В ЦБ также отметили неэффективность постоянных ограничений на движение капитала для долгосрочной стабилизации курса нацвалюты. Подобная мера затруднит адаптацию российской экономики к торговым изменениям.