В ЦБ предупредили об опасности китайской модели для укрепления рубля

ЦБ: «мембранная» сегментация валютного рынка чревата множественностью курсов

Использование так называемых мембран между внутренним и внешним рынками нацвалют чревата множественностью курсов и негативными последствиями для финансового рынка в целом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление Центробанка (ЦБ).

В регуляторе также уточнили, что не видят решение проблемы ослабления курса рубля во введении постоянных ограничений на движение капитала. Подобные шаги затрудняют внешнеэкономическую деятельность и не могут оказывать эффективное влияние на рыночный уровень обменного курса на долгосрочной основе.

Такие ограничения затрудняют его «подстройку» к внешним условиям и в конечном счете замедляют адаптацию экономики к торговым изменениям — особенно сейчас, когда российские компании «вынуждены выстраивать новые логистические цепочки и платежные маршруты», заключили в ЦБ.

Ранее с идеей воспользоваться аналогом китайской модели для укрепления рубля выступил министр экономического развития Максим Решетников. При этом речь не идет о двух курсах, так как «это крайне вредное явление для экономики».

По словам главы Минэкономразвития, из-за отсутствия ограничений на перевод рублей за рубеж в дальнейшем все большие объемы нацвалюты будут оказываться за рубежом и «вовлекаться в валютные игры против рубля». Создание же «некой мембраны» между внутренним и внешним рублевыми рынками, по мнению министра, способствовало бы стабилизации курса.