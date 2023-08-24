США предложили Венесуэле смягчить нефтяные санкции при одном условии

США и Венесуэла провели переговоры о смягчении нефтяных санкций

Власти США прорабатывают вариант смягчения санкций в отношении нефтяного сектора Венесуэлы при одном условии — если страна готова к «свободным и справедливым президентским выборам». Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает телеканал NBC.

Вашингтон хочет провести переговоры между президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и политической оппозицией страны по поводу выборов. Американские санкции были введены после переизбрания Мадуро на пост главы государства в 2018 году. При этом правительство готово их ослабить, если Венесуэла «предпримет шаги по восстановлению демократии», заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

По словам источников телеканала, в новом раунде переговоров с южноамериканской страной США выдвинули конкретное предложение по пересмотру нефтяных санкций, чтобы покупатели в Европе и других регионах могли возобновить импорт венесуэльской нефти. В случае согласия на ряд политических требований ограничения на торговлю венесуэльской нефтью сохранятся только для стран, которые находятся под отдельными санкциями США, включая Китай, Иран и Россию.

Предыдущая версия предложения в июле была отклонена главой Национальной ассамблеи Венесуэлы (контролирует зарубежные активы страны) Динорой Фигера после обсуждения с основными оппозиционными силами страны. Тогда же руководитель переговорной группы Хорхе Родригес заявил, что Венесуэла не допустит международного наблюдения ни за какими выборами.

По данным источника РИА Новости, США испытывают сильное давление со стороны Евросоюза в части отмены санкций против Венесуэлы и рассчитывают реализовать свой план «к январю будущего года или раньше».

Ранее сообщалось, что морской экспорт российской нефти в августе упал до минимума с декабря прошлого года. В июле объем таких поставок достигал 3,1 миллиона баррелей в сутки, в июне — 3,4 миллиона, а в мае — рекордных 3,4 миллиона баррелей в сутки. За прошедшее с начала августа время поставки снизились до 2,94 миллиона баррелей в сутки.