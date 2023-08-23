Поставки нефти из России упали до минимума с начала года

«Ъ»: Россия выполнила обещание по сокращению морского экспорта нефти в августе

Морской экспорт российской нефти в августе упал до минимума с декабря прошлого года, таким образом, страна выполнила обещание, данное в рамках стратегии ОПЕК+ по поддержанию цен на сырье. Об этом со ссылкой на подсчеты Kpler за 22 дня пишет «Коммерсантъ».

В декабре, когда были введены эмбарго Евросоюза и потолок цен на нефть, морские поставки составляли 2,91 миллиона баррелей в сутки. В июле уровень достигал 3,1 миллиона баррелей, в июне — 3,4 миллиона, а в мае — рекордных 3,4 миллиона баррелей в сутки. За прошедшее с начала августа время поставки снизились до 2,94 миллиона баррелей в сутки.

Вместе с прокачкой по нефтепроводам экспорт составляет 4,1 миллиона баррелей в сутки, в июле — 4,2 миллиона. При этом утверждается, что сокращения добычи не случилось. Частично излишние объемы отправились в хранилища, объем которых, по оценкам Kpler, увеличился на 2 миллиона баррелей, а частично выросла нефтепереработка.

Так как в сентябре часть нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) уйдут на профилактические ремонты, а добычу снижать не планируется, Россия намерена увеличивать экспорт. Неожиданностью такая ситуация не станет, в начале августа вице-премьер Александр Новак утверждал, что сокращение снизится до 300 тысяч баррелей в сутки.

На фоне снижения поставок по морю примерно на 7 процентов от майского максимума стоимость барреля основного российского экспортного сорта Urals превысила 70 долларов, что на 32 процентов выше, чем в мае. При этом мировые цены на нефть поднялись более чем на 20 процентов, что стало реакцией на дополнительное одностороннее сокращение добычи нефти Саудовской Аравией на миллион баррелей в сутки в июле и августе.

Увеличение загрузки российских НПЗ совпало по времени с дефицитом бензина и дизельного топлива в ряде российских регионов. О проблемах сообщают в Астраханской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Ростовской, Новосибирской и Волгоградской областях, в Хабаровском крае, в Крыму и Калмыкии. При этом Минэнерго утверждает, что причиной затруднений стал рост пассажирских перевозок в южные регионы страны, из-за которых составы с топливом доходят до станций с отставанием от графика, а в РЖД, опровергая такое предположение, указывают, что на южном направлении наблюдается простой цистерн в ожидании слива грузополучателями.