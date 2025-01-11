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21:48, 11 января 2025Экономика

Иран отгрузил почти три миллиона баррелей нефти из одной страны

WSJ: Иран отгрузил почти три миллиона баррелей нефти из хранилища в КНР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Иран отгрузил почти три миллиона баррелей нефти из хранилища в Китае с целью собрать средства для поддержки союзных Тегерану сил на Ближнем Востоке. Об этом заявила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Уточняется, что топливо было взято из запасов объемом не менее 25 миллионов баррелей, которые Иран отправил в Китай в конце 2018 года. Тогда Тегеран опасался, что введение новых санкций первой администрацией США Дональда Трампа помешает стране экспортировать нефть.

По словам собеседников издания, КНР одобрил вывоз нефти после переговоров с иранскими чиновниками в конце ноября и декабре 2024 года.

Ранее сообщалось, что Иран установил высокие цены на нефть для покупателей из Китая, что стало помехой для торговли двух стран.

США ввели санкции в отношении Ирана в 2018 году после выхода из ядерной сделки. Ограничения предусматривают в числе прочего запрет на экспорт нефти. Первоначально США отсрочили санкции на закупку для нескольких крупных импортеров, среди которых был и Китай.

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