В Китае заявили о рекордном товарообороте с Россией

В Китае заявили о росте товарооборота с Россией на 1,9 % в 2024 году

Товарооборот между Россией и КНР в 2024 году увеличился на 1,9 процента, достигнув новой рекордной отметки в 244,81 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные китайских таможенников сообщает ТАСС.

Согласно заявлениям представителей азиатской страны, рост показателя в основном обеспечила динамика поставок из Китая в Россию, выросшая на 4,1 процента, до 115,49 миллиарда долларов. В то же время импорт российских товаров по сравнению с уровнями 2023 года почти не изменился, составив 129,32 миллиарда долларов.

Указанная динамика привела к снижению положительного сальдо российской стороны в торговле с Китаем год к году почти на четверть (23,8 процента), до 13,83 миллиарда долларов.

По итогам девяти месяцев 2024-го товарооборот двух стран вырос на 2 процента, в январе-ноябре показатель прибавил 2,1 процента. Такие темпы значительно уступают уровням 2022 и 2023 годов, что связывают прежде всего с трудностями при трансграничных расчетах из-за усилившегося давления американцев, грозящих представителям дружественных РФ стран вторичными санкциями.