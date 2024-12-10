В Китае заявили о росте торговли с Россией

В Китае заявили о росте товарооборота с Россией на 2,1 % в 2024 году

Товарооборот между Россией и Китаем в первые 11 месяцев 2024 года увеличился на 2,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, достигнув 222,77 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщает ТАСС.

Динамика двухсторонней торговли сохраняется вблизи уровней, зафиксированных в октябре. При этом примерно двухпроцентный рост товарооборота значительно уступает показателям 2022 и 2023 годов, когда рост составлял 29,3 и 26,3 процента соответственно.

На фоне прошлогоднего рекорда в 240 миллиардов долларов отмечалось, что более 90 процентов двусторонних расчетов между Москвой и Пекином проводятся в национальных валютах. При этом в 2024-м ключевой проблемой в торговле двух стран стали трудности при трансграничных расчетах из-за усилившегося давления американцев, грозящих представителям дружественных РФ стран вторичными санкциями. На это, в частности, указывал российский президент Владимир Путин.

В связи с возникающими затруднениями стороны используют различные схемы, позволяющие исключить соответствующие риски. В Китае стали создавать для работы с российскими импортерами отдельные юрлица, говорилось и об использовании в сделках оншорного юаня, который, в отличие от офшорного, торгуется только на территории КНР.