Товарооборот России и Китая вырос в январе-сентябре на 2 %

Товарооборот Китая и России вырос по итогам первых девяти месяцев 2024 года на два процента, до 180,36 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР сообщает РИА Новости.

Поставки из России в Китай увеличились год к году в указанный период на 1,7 процента, до 97,21 миллиарда долларов, а в обратном направлении — на 2,4 процента, до 83,18 миллиарда.

Ранее о заметном росте объемов торговли двух стран заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, добиться качественного роста на этом направлении удалось вопреки сложившейся в мире непростой международной обстановке.

Россия является одним из ключевых торговых партнеров Китая. По итогам 2023 года страна находится в соответствующем списке на четвертом месте — товарооборот вырос на 26,3 процента, до рекордных 240,11 миллиарда долларов. При этом с начала текущего года в СМИ регулярно появляется информация о проблемах, с которыми сталкивается отечественный бизнес при трансграничных расчетах из-за усилившегося давления американцев, грозящих представителям дружественных РФ стран вторичными санкциями.

На фоне этого стороны используют различные схемы, позволяющие исключить соответствующие риски. В частности, в Китае стали создавать для работы с российскими импортерами отдельные юрлица.