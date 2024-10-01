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09:43, 1 октября 2024Экономика

Путин заявил о заметном росте торговли России с ключевым партнером

Путин: Россия и Китай добились качественного роста объемов торговли

Фото: Sputnik / Alexei Nikolsky / Kremlin / Reuters

За последнее время Россия и Китай смогли добиться качественного роста объемов двусторонней торговли вопреки сложившейся в мире непростой международной обстановке. О заметном увеличении товарооборота с ключевым партнером заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводятся на сайте Кремля.

Глава государства отметил рост торговли РФ и КНР, несмотря на усиливающееся санкционное давление со стороны западных стран. В настоящее время торгово-экономические и политические отношения двух стран носят «дружественный, добрососедский» характер. Укреплению связей России и Китая поспособствовала в том числе реализация ряда масштабных двусторонних проектов в различных сферах, отметил Путин.

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Российский лидер добавил, что одним из приоритетов в укреплении отношений двух стран является развитие взаимодействия в рамках различных блоков, в которых принимают участие Россия и Китай. Речь идет о Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС и Организации Объединенных Наций (ООН). «Дорожим дружественными, добрососедскими связями с Пекином», — резюмировал Путин в своем поздравлении председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 75-летия образования Китайской Народной Республики.

Китай стал ведущим торгово-экономическим партнером России на фоне ввода масштабных санкций со стороны западных стран. По итогам 2023 года товарооборот двух государств достиг рекордной отметки в 240,11 миллиарда долларов. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прогнозировал, что к 2030 году суммарные объемы торговли РФ и КНР могут увеличиться до 300 миллиардов долларов. Для выполнения этой цели, как отмечал он, у Москвы и Пекина есть все необходимые ресурсы и возможности.

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