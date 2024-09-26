В Китае начали торговать с Россией по новой методике

«Ведомости»: в КНР начали создавать специальные юрлица для бизнеса с россиянами

Китайский бизнес начал использовать для работы с российскими импортерами новую методику — специально для взаимодействия с ними создаются отдельные юрлица, пишут «Ведомости».

Как рассказал изданию один из представителей бизнеса РФ, директором в такую «дочку» китайский поставщик назначил менеджера, который изначально отвечал за взаимодействие с российским контрагентом в материнской компании.

Источники отмечают, что подобная практика торговли с россиянами пока не стала массовой, но уже начала применяться. Причем ее не запустили специально для обхода ограничений США, грозящих российским торговым партнерам вторичными санкциями, хотя и стали применять сравнительно недавно — многие крупные компании в КНР создают дочерние общества для прицельной работы на определенных рынках, говорится в материале.

Россия является одним из ключевых торговых партнеров Китая. По итогам 2023 года страна оказалась в соответствующем списке на четвертом месте. При этом с начала года в СМИ регулярно появляется информация о проблемах, с которыми сталкивается отечественный бизнес при трансграничных расчетах из-за усилившегося давления американцев. Как писало Bloomberg, российские экспортеры жалуются, что торговля с Китаем превратилась в азартную игру, так как трансакции все чаще замораживаются или затягиваются. Сообщалось, что стороны готовятся начать использовать схемы бартерной торговли. Возможным выходом из непростой ситуации эксперты также называли использование оншорного юаня, который, в отличие от офшорного, торгуется только на территории КНР.