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09:54, 15 августа 2024Экономика

В России назвали способ торговать с Китаем в обход санкций

«Ведомости»: улучшить торговлю РФ и КНР предложили при помощи оншорных юаней

Фото: China Daily / Reuters

В борьбе с проблемами в расчетах между РФ и Китаем, возникающими из-за рисков вторичных санкций США, может помочь использование оншорного юаня, который, в отличие от офшорного, торгуется только на территории КНР. Вариант назвал «Ведомостям» гендиректор компании «ИКТ менеджмент» Игорь Суздальцев.

Говоря о способах торговли между странами, эксперт отметил, что применение цифровых валют, криптовалют или бартера китайский бизнес оценивает скептически, а вот интерес к открытию рублевых счетов в российских банках с их стороны он назвал огромным.

По словам Суздальцева, заслуживает доверия и схема с открытием филиалов российских банков в КНР, поскольку большинство проблем с трансграничными платежами связаны именно с комплаенсом, который проходит офшорный юань, отправленный из России в КНР. В связи с этим, отмечает специалист, речь стоит вести о выводе рублей в китайскую юрисдикцию и их последующем обмене на оншорные юани. «Очень просто найти в Москве банки, в которых есть корсчета в юанях в китайских банках, и дать им поручение купить местный юань, а после им же рассчитаться», — цитирует его издание.

С начала года в СМИ регулярно появляется информация о проблемах, с которыми сталкивается бизнес при трансграничных расчетах из-за усилившихся угроз ограничений со стороны США. Как писало Bloomberg, российские экспортеры жалуются, что торговля с Китаем превратилась в азартную игру, так как трансакции все чаще замораживаются или затягиваются. По некоторым данным, доля возврата платежей достигает 80 процентов. Также Reuters сообщало, что Россия и КНР в связи с санкционным давлением США готовятся начать использовать схемы бартерной торговли.

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      Дмитрий Воронин
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