Российские экспортеры столкнулись с проблемами с платежами в Китай

Bloomberg: платежи между Китаем и РФ стали практически невозможны даже в юанях

На фоне расширения санкций США проводить платежи между Россией и Китаем стало практически невозможно. О проблемах, с которыми столкнулись российские экспортеры, сообщает Bloomberg.

Представители отрасли отмечают, что торговля с Китаем превратилась в азартную игру, так как трансакции все чаще замораживаются или затягиваются. Опрошенные топ-менеджеры экспортеров сырьевых товаров отмечают, что китайские партнеры также столкнулись с проблемами с платежами даже в юанях.

Проблема затрагивает не только сырьевые товары, такие как металлы и сельское хозяйство, но и другие отрасли промышленности. Так, автомобильные дилеры предупредили, что импорт машин и запчастей к ним может прекратиться из-за сбоев в расчетах.

Несмотря на то, что Китай не присоединился к западным санкциям против России, платежи между двумя странами в декабре 2023 года столкнулись с препятствиями, когда США пригрозили ввести вторичные санкции против банков, которые осуществляют расчеты с российскими военно-промышленными предприятиями. В июне проблему удалось решить после встречи президента Владимира Путина с президентом Китая Си Цзиньпином в мае — организации стали использовать небольшие региональные банки, однако позднее США расширили критерии санкций.

«Санкции США и угроза вторичных санкций уже привели к тому, что растущее число банков в Китае не хотят осуществлять платежи и внешнеторговые расчеты с Россией», — отметил аналитик московской компании «Финам» Александр Потавин.

Некоторые трейдеры по-прежнему могут осуществлять платежи в юанях в Россию, но только через ограниченное число крупных государственных банков. Обходить ограничения по-прежнему можно с помощью криптовалют или маршрутизации трансакций через бывшие советские республики, такие как Казахстан или Узбекистан, однако это увеличивает расходы и приводит к задержкам поступления средств.

В апреле российские компании проводили до половины платежей в Китай через посредников из третьих стран, утверждает Reuters. В качестве таких посредников выступают юридические лица из Гонконга, Киргизии, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов и других юрисдикций, где россияне чувствуют себя относительно спокойно.

По словам старшего партнера московского офиса юридической фирмы DHH Юань И, срок денежных переводов от российского бизнеса в Китай стал достигать двух-трех месяцев. Поступления денег на счет китайской компании после их отправки из России можно ждать месяцами, а после вообще не получить. Такие проблемы с расчетами приводят к неопределенности с выполнением условий торговых контрактов, отметила эксперт.