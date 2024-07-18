Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:12, 18 июля 2024Экономика

Российские экспортеры столкнулись с проблемами с платежами в Китай

Bloomberg: платежи между Китаем и РФ стали практически невозможны даже в юанях
СюжетСанкции против России:

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

На фоне расширения санкций США проводить платежи между Россией и Китаем стало практически невозможно. О проблемах, с которыми столкнулись российские экспортеры, сообщает Bloomberg.

Представители отрасли отмечают, что торговля с Китаем превратилась в азартную игру, так как трансакции все чаще замораживаются или затягиваются. Опрошенные топ-менеджеры экспортеров сырьевых товаров отмечают, что китайские партнеры также столкнулись с проблемами с платежами даже в юанях.

Проблема затрагивает не только сырьевые товары, такие как металлы и сельское хозяйство, но и другие отрасли промышленности. Так, автомобильные дилеры предупредили, что импорт машин и запчастей к ним может прекратиться из-за сбоев в расчетах.

Несмотря на то, что Китай не присоединился к западным санкциям против России, платежи между двумя странами в декабре 2023 года столкнулись с препятствиями, когда США пригрозили ввести вторичные санкции против банков, которые осуществляют расчеты с российскими военно-промышленными предприятиями. В июне проблему удалось решить после встречи президента Владимира Путина с президентом Китая Си Цзиньпином в мае — организации стали использовать небольшие региональные банки, однако позднее США расширили критерии санкций.

Материалы по теме:
Оказался вдруг. Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
Оказался вдруг.Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
23 июня 2022
Путь Си. Китай озвучил план развития на ближайшие годы. К чему стоит готовиться России и США?
Путь Си.Китай озвучил план развития на ближайшие годы. К чему стоит готовиться России и США?
21 октября 2022

«Санкции США и угроза вторичных санкций уже привели к тому, что растущее число банков в Китае не хотят осуществлять платежи и внешнеторговые расчеты с Россией», — отметил аналитик московской компании «Финам» Александр Потавин.

Некоторые трейдеры по-прежнему могут осуществлять платежи в юанях в Россию, но только через ограниченное число крупных государственных банков. Обходить ограничения по-прежнему можно с помощью криптовалют или маршрутизации трансакций через бывшие советские республики, такие как Казахстан или Узбекистан, однако это увеличивает расходы и приводит к задержкам поступления средств.

В апреле российские компании проводили до половины платежей в Китай через посредников из третьих стран, утверждает Reuters. В качестве таких посредников выступают юридические лица из Гонконга, Киргизии, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов и других юрисдикций, где россияне чувствуют себя относительно спокойно.

По словам старшего партнера московского офиса юридической фирмы DHH Юань И, срок денежных переводов от российского бизнеса в Китай стал достигать двух-трех месяцев. Поступления денег на счет китайской компании после их отправки из России можно ждать месяцами, а после вообще не получить. Такие проблемы с расчетами приводят к неопределенности с выполнением условий торговых контрактов, отметила эксперт.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Не возникло ощущение, что ошиблись комнатой?» Лавров иронично прокомментировал поведение постпреда США в ООН

      Инстасамка показала страшные последствия удаления филлеров из губ

      Женщина купила шесть лотерейных билетов и выиграла с каждым из них

      В Раде признали проблемы в защите энергетической инфраструктуры

      Глава ЕК пообещала до конца поддерживать Украину в случае переизбрания

      Губернатор Херсонской области рассказал о потерях ВСУ в регионе

      Силовики накрыли замаскированный под SPA-салон бордель

      В парламенте Молдавии предсказали усиление протестов против действующей власти

      Российскую студентку задержали за поджог полицейской машины ради видео

      Пилот российской авиакомпании едва не подверг пассажиров опасности и был уволен

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше