Переводы из России в Китай стали задерживаться на месяцы

РБК: срок переводов из России в Китай стал достигать двух-трех месяцев

Срок денежных переводов от российского бизнеса в Китай стал достигать двух-трех месяцев. О том, что платежи стали задерживаться, сообщила старший партнер московского офиса юридической фирмы DHH Юань И, ее цитирует РБК.

Поступления денег на счет китайской компании после их отправки из России можно ждать месяцами, а после вообще не получить. Такие проблемы с расчетами приводят к неопределенности с выполнением условий торговых контрактов, отметила эксперт.

По словам директора по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра (РЭЦ) Дмитрия Прохоренко, в среднем платежи в Китай проходят за одну-три недели в зависимости от видов приобретаемой продукции, банков-корреспондентов и валюты, в которой совершаются расчеты. При этом ряд поставщиков не могут однозначно объяснить, как делать переводы из России в Китай, добавил директор «АВАСОФТ Системы» и ИК «Энергософт» Василий Кузовков.

Как ранее сообщало Reuters, из-за страха китайских банков перед вторичными санкциями США платежи в Китай для российских компаний стали существенно сложнее. В новых условиях до половины трансакций проходит через посредников из третьих стран. Чаще всего таковыми выступают фирмы из Гонконга, Киргизии, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов и других юрисдикций. Однако эта схема означает высокую комиссию и риск конфискации груза.

По словам главы Минфина США Джанет Йеллен, Вашингтон готов ввести санкции в их отношении за помощь России в поставке товаров двойного назначения. Позднее решимость США пойти на такой шаг подтвердил во время визита в Китай госсекретарь Энтони Блинкен.