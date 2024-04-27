Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:35, 27 апреля 2024Экономика

Россия начала проводить половину платежей в Китай через третьи страны

Reuters: половина российских платежей в Китай проходит через третьи страны

Фото: Jason Lee / Reuters

Платежи в Китай для российских компаний стали существенно сложнее из-за опасений китайских банков вторичных санкций США. В новых условиях до половины трансакций проходит через посредников из третьих стран, утверждает Reuters.

Источники агентства указывают, что в качестве таких посредников выступают юридические лица из Гонконга, Киргизии, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов и других юрисдикций, где россияне чувствуют себя относительно спокойно.

Схема с использованием цепочек временных компаний и платежных агентов означает высокую комиссию и риск конфискации груза. Тем не менее многим она кажется предпочтительнее длительных задержек в оплате и погрузке товара.

Банки КНР начали сокращать прямые контакты с Россией с начала этого года. В декабре 2023-го Минфин США получил право вводить санкции в отношении банков из третьих стран, обслуживающих участников санкционных списков среди россиян или способствующих поставкам подсанкционных товаров в интересах военно-промышленного комплекса.

После этого одни организации ужесточили проверки, а другим оказалось проще прекратить принимать платежи из России, причем вне зависимости от выбранной валюты.

Материалы по теме:
Два крупных банка Китая перестали принимать платежи из России в юанях. Как на них повлияли возможные санкции США?
Два крупных банка Китая перестали принимать платежи из России в юанях.Как на них повлияли возможные санкции США?
21 марта 2024
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024

Один из консультантов в разговоре с агентством объяснил, что только пятая часть российских компаний имеет полный доступ к счетам в китайских банках, а еще у 30 процентов доступ ограничен. При этом отказ в проведении сделки по-прежнему возможен, а наличие большого количества звеньев в цепочке делает возможным отказ в возврате денег.

Один из российских импортеров рассказал, что уже месяц не может получить застрявшие деньги. Другой источник сообщил о конфискации в Казахстане крупной партии серверов, потому что груз признали попадающим под санкции США.

Собеседники агентства сомневаются в изменении ситуации. Одни надеются на визит в Китай президента России Владимира Путина, но другие считают, что китайские банки не пойдут на конфликт с США, потому что торговый оборот с ними не сравним с российским.

Глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила банки КНР о готовности Вашингтона ввести санкции в их отношении за помощь России в поставке товаров двойного назначения. Позднее решимость США пойти на такой шаг подтвердил во время визита в Китай госсекретарь Энтони Блинкен.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские беспилотники пытались атаковать военный аэродром на Кубани. Ранее стало известно о пожаре на нефтезаводе

      В России учительница ударила школьника по голове и попала на видео

      Режиссер «Гардемаринов» рассказала о черном списке Рязанова

      В одной стране впервые откроют дилерский центр «АвтоВАЗа»

      Популярная 58-летняя актриса показала фигуру в откровенном мини-платье

      В ЛНР сообщили об атаке украинского дрона на пассажирский автобус

      Раскрыты гонорары российских звезд на майские праздники

      Директора российского института обвинили в получении взяток от 16 студентов

      Трамп пропустил день рождения жены из-за судебного процесса

      Раскрыта причина разрушительного наводнения в Дубае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше