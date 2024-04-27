Россия начала проводить половину платежей в Китай через третьи страны

Reuters: половина российских платежей в Китай проходит через третьи страны

Платежи в Китай для российских компаний стали существенно сложнее из-за опасений китайских банков вторичных санкций США. В новых условиях до половины трансакций проходит через посредников из третьих стран, утверждает Reuters.

Источники агентства указывают, что в качестве таких посредников выступают юридические лица из Гонконга, Киргизии, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов и других юрисдикций, где россияне чувствуют себя относительно спокойно.

Схема с использованием цепочек временных компаний и платежных агентов означает высокую комиссию и риск конфискации груза. Тем не менее многим она кажется предпочтительнее длительных задержек в оплате и погрузке товара.

Банки КНР начали сокращать прямые контакты с Россией с начала этого года. В декабре 2023-го Минфин США получил право вводить санкции в отношении банков из третьих стран, обслуживающих участников санкционных списков среди россиян или способствующих поставкам подсанкционных товаров в интересах военно-промышленного комплекса.

После этого одни организации ужесточили проверки, а другим оказалось проще прекратить принимать платежи из России, причем вне зависимости от выбранной валюты.

Один из консультантов в разговоре с агентством объяснил, что только пятая часть российских компаний имеет полный доступ к счетам в китайских банках, а еще у 30 процентов доступ ограничен. При этом отказ в проведении сделки по-прежнему возможен, а наличие большого количества звеньев в цепочке делает возможным отказ в возврате денег.

Один из российских импортеров рассказал, что уже месяц не может получить застрявшие деньги. Другой источник сообщил о конфискации в Казахстане крупной партии серверов, потому что груз признали попадающим под санкции США.

Собеседники агентства сомневаются в изменении ситуации. Одни надеются на визит в Китай президента России Владимира Путина, но другие считают, что китайские банки не пойдут на конфликт с США, потому что торговый оборот с ними не сравним с российским.

Глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила банки КНР о готовности Вашингтона ввести санкции в их отношении за помощь России в поставке товаров двойного назначения. Позднее решимость США пойти на такой шаг подтвердил во время визита в Китай госсекретарь Энтони Блинкен.