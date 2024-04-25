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17:56, 25 апреля 2024Мир

Путин анонсировал визит в Китай

Президент России Владимир Путин анонсировал визит в Китай в мае

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин анонсировал визит в Китай, который планируется в мае. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер не уточнил даты визита. Отмечается, что визит в КНР может быть первой зарубежной поездкой президента на новом сроке полномочий.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал его визит в Пекин в качестве важного этапа всесторонней подготовки предстоящего государственного визита президента Российской Федерации.

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      Семен Александров
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