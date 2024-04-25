Путин анонсировал визит в Китай
Президент России Владимир Путин анонсировал визит в Китай в мае
Президент России Владимир Путин анонсировал визит в Китай, который планируется в мае. Об этом сообщает ТАСС.
Российский лидер не уточнил даты визита. Отмечается, что визит в КНР может быть первой зарубежной поездкой президента на новом сроке полномочий.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал его визит в Пекин в качестве важного этапа всесторонней подготовки предстоящего государственного визита президента Российской Федерации.