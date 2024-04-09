Лавров подтвердил планы Путина посетить Китай

Лавров: Путина ожидают с государственным визитом в Китае

Президента России Владимира Путина ожидают с государственным визитом в Китае, который он планирует посетить в этом году. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Китайский лидер [Си Цзиньпин] приветствовал прибытие Сергея Лаврова в Пекин в качестве важного этапа всесторонней подготовки предстоящего в текущем году государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Китайскую народную республику», — рассказал дипломат.

С соответствующим заявлением Лавров выступил по итогу визита в Китай, где в том числе состоялась встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.