Китай заявил о поддержке проведения конференции по Украине

Глава МИД КНР Ван И: Китай поддерживает конференцию по Украине с участием России

Китай поддерживает идею проведения мирной конференции по Украине с участием России на равноправной основе и с обсуждением всех вариантов урегулирования. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, передает ТАСС.

«Что касается украинского вопроса (...) Китай поддерживает созыв международной конференции, участие в которой подтвердили бы Россия и Украина, а также с равноправным участием всех сторон и с обсуждением всех мирных планов», — рассказал дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва совместно с Китаем будет решать проблему санкций через такие структуры, как БРИКС и ШОС. Глава дипломатического ведомства также добавил, что китайская сторона предложила формулу «двойного противодействия против двойного сдерживания» для обхода санкционного давления стран Запада.