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17:59, 4 декабря 2024Экономика

Путин назвал главную проблему в торговле России и Китая

Путин назвал трудности с расчетами ключевой проблемой в торговле РФ с Китаем
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Трудности с проведением торгово-экономических операций являются в настоящее время главной проблемой при взаимодействии с партнерами из Китая. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Глава государства напомнил, что нынешние проблемы в расчетах России и Китая были вызваны усилением санкционного давления со стороны властей США. Сейчас стороны пытаются справиться с возникшими трудностями при помощи активного использования национальных валют — рубля и юаня. На долю этих расчетных единиц приходится порядка 90 процентов всех двусторонних расчетов, заявил Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

Кроме того, стороны сейчас рассматривают использование «электронных возможностей» центробанков. О каких именно инструментах идет речь, глава государства уточнять не стал. «Сейчас активная работа между центральными банками проводится на экспертном уровне», — резюмировал Путин.

Ранее руководитель центра поддержки экспорта Тверской области Павел Волков заявил о постепенном налаживании ситуации с трансграничными платежами между Россией и Китаем. Он отметил, что в настоящее время российские предприятия ищут возможности выйти непосредственно в торговые сети на территории Китая. Эта тенденция, по его словам, фиксируется вопреки стремительному развитию в азиатской стране сферы электронной коммерции.

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