Экономист рассказал о ситуации с расчетами между Россией и Китаем

Эксперт Волков: ситуация с платежами между РФ и Китаем постепенно налаживается

Ситуация с трансграничными платежами между Россией и Китаем постепенно налаживается. Бизнес всегда найдет решение, рассказал РИА Новости руководитель центра поддержки экспорта Тверской области Павел Волков.

Беседуя с агентством на полях II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества в китайском городе Шэньян, эксперт рассказал, что в 2024 году Тверская область привезла на участие в форуме 11 компаний для поиска импортных и экспортных контрактов.

«Все наши компании на сегодняшний день уже достигли договоренностей и довольны своей поездкой. Все, кто искал импорт, нашли, что импортировать, потому что некоторые продукты стали нам недоступны с учетом санкций в России», — подчеркнул Волков. По его словам, предприятия сейчас ищут возможности выйти непосредственно в торговые сети на территории Китая, несмотря на развитую в стране электронную коммерцию.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что товарооборот между Россией и Китаем продолжает расти, несмотря на исходящий извне негатив. По словам главы государства, РФ и КНР сохраняют положительную динамику в торговле.

В свою очередь, Си Цзиньпин также положительно оценил отношения России и Китая. Он заявил, что за прошедшее десятилетие взаимодействие двух государств приобрело беспрецедентный и уникальный характер. Си Цзиньпин добавил, что оба лидера всегда уделяют «повышенное» внимание отношениям обеих стран и держат их уровень «на личном контроле».