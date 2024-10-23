Путин заявил о росте товарооборота с Китаем

Путин: несмотря на негатив извне, товарооборот России и Китая продолжает расти

Товарооборот между Россией и Китаем продолжает расти, несмотря на исходящий извне негатив. Об этом в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита БРИКС заявил президент РФ Владимир Путин.

«После прошлогоднего рекорда во взаимной торговле Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее воздействие, сохраняют динамику экономического роста, экономического взаимодействия», — сказал глава государства.

Путин также подчеркнул, что с января по август 2024 года товарооборот между двумя странами вырос на 4,5 процента.

Ранее Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине и международную обстановку в целом на переговорах на полях саммита БРИКС в Казани. «[Переговоры прошли] очень откровенно, по-деловому, конструктивно, конкретно. Обсуждались конкретные вопросы», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.