Медведев высказался о товарообороте с Китаем на фоне козней Запада

Медведев: товарооборот России и Китая к концу года достигнет $240 миллиардов

Товарооборот между Россией и КНР на фоне козней недружественных государств Запада достигнет к концу 2024 года примерно 240 миллиардов долларов, что в целом соответствует его прошлогодним уровням. Соответствующие заявления замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева цитирует ТАСС.

Находящийся с визитом в Китае Медведев уточнил, что несмотря на противодействие недружественных государств, прежде всего стран англосаксонского мира, товарооборот остается на очень высоком уровне. «Это, кстати, прямой ответ на те козни, которые творят государства, старающиеся затормозить наше сотрудничество», — сказал он после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

По данным китайских таможенников, товарооборот между странами в первые 11 месяцев 2024 года увеличился на 2,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, достигнув 222,77 миллиарда долларов. При этом примерно двухпроцентный рост товарооборота значительно уступает показателям 2022 и 2023 годов, когда показатель двухсторонней торговли прибавлял 29,3 и 26,3 процента соответственно.

В текущем году ключевой проблемой в российско-китайской торговле стали трудности при трансграничных расчетах из-за усилившегося давления американцев, грозящих представителям дружественных РФ стран вторичными санкциями. В связи с возникающими затруднениями стороны используют различные схемы, позволяющие исключить соответствующие риски — в Китае для работы с российскими импортерами создают отдельные юрлица, говорилось и об использовании в сделках оншорного юаня, который, в отличие от офшорного, торгуется только на территории КНР.

