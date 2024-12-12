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12:35, 12 декабря 2024Мир

Медведев встретился с Си Цзиньпином

Зампред Совбеза России Медведев встретился с Си Цзиньпином в Пекине
Дмитрий Сотак
Дмитрий Сотак (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexei Maishev / Sputnik / Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев встретился с китайским лидером Си Цзиньпином в ходе официального двухдневного визита в Пекин. Об это сообщает РИА Новости.

Отмечается, что зампред Совбеза также привез Си Цзиньпину личное послание от президента России Владимира Путина, его содержание остается приватным и закрытым. «Я искренне рад нашей новой встрече. Два года назад такая встреча была, и сейчас она тоже проходит по линии взаимодействия между нашими правящими партиями. Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него», — заявил Медведев при встрече с Си.

Ранее Дмитрий Медведев в ходе визита посетил музей истории коммунистической партии Китая (КПК). Медведев осмотрел в том числе часть экспозиции, связанную с Советским Союзом. В частности, в музее среди экспонатов представлены картина «Ленин объявляет об установлении советской власти», удостоверение к медали «50 лет Победы в Великой Отечественной войне», кадры визита основателя КНР Мао Цзэдуна в Москву в 1949 году и автомобиль Hongqi, разработанный совместно с советскими конструкторами.

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