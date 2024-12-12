Медведев посетил музей компартии Китая в ходе визита в Пекин

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил Музей истории Коммунистической партии Китая (КПК) в Пекине и в скором времени проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает ТАСС.

Музей был открыт в 2021 году по случаю столетия компартии и располагает широким набором памятных кадров и артефактов. Медведев осмотрел в том числе часть экспозиции, связанную с Советским Союзом.

В частности, в музее среди экспонатов представлены картина «Ленин объявляет об установлении советской власти», удостоверение к медали «50 лет Победы в Великой Отечественной войне», кадры визита основателя КНР Мао Цзэдуна в Москву в 1949 году и автомобиль Hongqi, разработанный совместно с советскими конструкторами.

Ранее во время визита в столицу Китая Пекин, Медведев поделился своим способом борьбы с джетлагом и рассказал, что в этом ему помогает зеленый чай. «Хорошие ритуалы начинаются, конечно, с чашки хорошего зеленого чая с утра. Это то, что помогает взбодриться, даже несмотря на джетлаг, который присутствует у людей из Москвы», — отметил он.