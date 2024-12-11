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14:31, 11 декабря 2024Забота о себе

Медведев поделился своим способом взбодриться

Дмитрий Медведев заявил, что после долгого перелета его бодрит зеленый чай
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: 5 second Studio / Shutterstock / Fotodom  

Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал, что помогает ему взбодриться с утра после долгого перелета. Политика цитирует ТАСС.

Во время визита в столицу Китая Пекин он поделился своим способом борьбы с джетлагом и рассказал, что в этом ему помогает зеленый чай. «Хорошие ритуалы начинаются, конечно, с чашки хорошего зеленого чая с утра. Это то, что помогает взбодриться, даже несмотря на джетлаг, который присутствует у людей из Москвы», — заявил политик.

В Китае у политика запланированы встречи с высшим руководством страны. В Пекине Медведев планирует посетить Музей истории Коммунистической партии Китая и возложить венок к Памятнику народным героям.

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Ранее эксперт по сну Бурак Оздемир рассказал, что холодным темным утром многим трудно просыпаться и посоветовал, что можно сделать, чтобы почувствовать себя бодрее. По словам Оздемира, взбодриться помогает привычка принимать холодный душ.

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