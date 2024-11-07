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09:26, 7 ноября 2024Забота о себе

Названа бодрящая утренняя привычка

Эксперт по сну Бурак Оздемир: холодный душ может взбодрить утром
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Эксперт по сну Бурак Оздемир рассказал, что холодным темным утром многим трудно просыпаться и посоветовал, что можно сделать, чтобы взбодриться. Свои рекомендации специалист назвал изданию Daily Record.

По словам Оздемира, многие люди принимают утром теплый душ, однако на самом деле взбодриться помогает привычка принимать холодный душ. Он объяснил, что холодная вода улучшает кровообращение, поднимает настроение, придает энергии на весь день.

Тем, кто не привык к резкому обливанию холодной водой, Оздемир посоветовал постепенно снижать температуру к концу приема душа примерно на тридцать секунд, раз за разом увеличивая продолжительность пребывания под холодной водой.

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Также эксперт посоветовал тем, кто с трудом просыпается, отодвигать подальше будильник, а после слушать энергичную музыку.

Ранее эксперт по сну Сэмми Марго посоветовала отказаться от одной привычки, чтобы лучше засыпать. Она рекомендовала не есть вечером слишком острые блюда.

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