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11:30, 1 ноября 2024Забота о себе

Эксперт по сну призвала отказаться от одной пищевой привычки

Эксперт по сну Марго: для хорошего сна нужно отказаться от острых блюд вечером
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Вздрагивания и подергивания во сне могут возникать из-за особенностей питания, рассказала эксперт по сну Сэмми Марго. В комментарии для Bristol Post специалистка посоветовала отказаться от одной привычки ради хорошего сна.

Марго объяснила, что причиной внезапных подергиваний во сне и во время засыпания может стать употребление острых блюд пищи вечером. Острая еда стимулирует обмен веществ, повышает температуру тела и активность мозга, что мешает успокоиться и заснуть, отметила специалистка и призвала отказаться от этой пищевой привычки.

Специалистка добавила, что ухудшить качество сна могут и напитки с кофеином. От их употребления следует отказаться за шесть часов до ночного отдыха, считает она.

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Ранее невролог-сомнолог Ирина Завалко рассказала, что для хорошего сна стоит соблюдать по вечерам несколько простых правил. По ее словам, вечером, кроме напитков с кофеином, не стоит употреблять и шоколад, а также чай и газировку.

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