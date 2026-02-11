Уехавший из России комик раскрыл особенность Европы

Уехавший из России комик Руслан Белый заявил, что испанцы очень медлительные

Известный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России в Испанию, раскрыл одну особенность жителей этой европейской страны. В выступлении, запись которого доступна на YouTube, он назвал испанцев медлительными.

«Они ж там медлительные невероятно, там такой суп вообще просто. (...) Все очень медленно делается», — заявил юморист. Белый также в шутку добавил, что если в Испании вызвать сантехника, то он придет в следующем году.

Комик отметил, что нередко обсуждает различия европейцев и жителей стран бывшего СССР со своим директором, и тот считает европейцев менее расторопными и практичными, чем россияне, белорусы или украинцы. По словам Белого, он полагает, что такая особенность обусловлена непростым детством.

«Я помню, все свое детство, в какой-то момент я обожал ходить в школу, потому что, когда я был в школе, мне не надо было с отцом что-то строить. Дома детства не было», — поиронизировал он.

Ранее Белый раскрыл заставляющий его сильно удивляться факт о жизни в Европе. По словам юмориста, в Испании ему пришлось нанять себе бухгалтера.