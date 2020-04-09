Президента Украины Владимира Зеленского протестировали на коронавирус. Об этом сообщает УНИАН.

Как рассказал заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко, тестирование делали всем, кто контактировал с инфицированным депутатом Сергеем Шаховым, включая президента и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Результаты теста оказались отрицательными, именно поэтому офис президента Украины не предпринимает дополнительных карантинных мер при организации своей работы.

О том, что Шахов заразился коронавирусом, 18 марта сообщило издание «Страна.ua», опубликовав выписку из истории болезни депутата, в которой говорилось о положительном результате теста. Парламентарий в свою очередь заявил, что узнал о своем диагнозе из новостей. Он утверждает, что посещал Раду, уже будучи инфицированным, однако «ни с кем не обнимался и не целовался».

По последним данным на Украине 1892 лабораторно подтвержденных случая заражения. 57 пациентов скончались.

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