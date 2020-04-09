Президента Украины Владимира Зеленского протестировали на коронавирус. Об этом сообщает УНИАН.
Как рассказал заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко, тестирование делали всем, кто контактировал с инфицированным депутатом Сергеем Шаховым, включая президента и премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Результаты теста оказались отрицательными, именно поэтому офис президента Украины не предпринимает дополнительных карантинных мер при организации своей работы.
О том, что Шахов заразился коронавирусом, 18 марта сообщило издание «Страна.ua», опубликовав выписку из истории болезни депутата, в которой говорилось о положительном результате теста. Парламентарий в свою очередь заявил, что узнал о своем диагнозе из новостей. Он утверждает, что посещал Раду, уже будучи инфицированным, однако «ни с кем не обнимался и не целовался».
По последним данным на Украине 1892 лабораторно подтвержденных случая заражения. 57 пациентов скончались.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения