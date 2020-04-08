Украина отправила в Италию гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

Украина отправила в Италию самолет с гуманитарной помощью для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает 24tv.ua.

Самолет Нацгвардии прилетел в Рим в среду, 8 апреля. Он привез 5 тысяч литров дезинфицирующих жидкостей. Груз встретил глава МИД Италии Луиджи ди Майо, сообщил замглавы МВД Украины Сергей Гончаров. «Содержание спирта — 70 процентов. Средство соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения. Мы не выделяли никаких дополнительных средств на закупку средства», — подчеркнул Гончаров.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у страны есть достаточные мощности для изготовления спирта и дезинфицирующих средств, поэтому она может помочь другим государствам. Кроме того, в Италии проживает порядка 400 тысяч украинцев, а значит Киев потенциально помог и своим гражданам. «Если мы ожидаем, что кто-то будет помогать нам, и просим о помощи, мы, безусловно, так же должны быть готовы помогать другим», — добавил Кулеба.

Италия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. Там заразились более 132 тысяч человек, погибли более 16 тысяч.

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