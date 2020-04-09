На Украине отменили режим самоизоляции для представителей власти. Об этом сообщает «Страна.ua».
Согласно новым постановлениям украинского правительства, судьи, депутаты и мэры городов старше 60 лет могут выходить из дома по своим нуждам несмотря на карантинные ограничения.
Также это касается военных, медиков и работников предприятий критической инфраструктуры. Соблюдать самоизоляцию для них необходимо только в случае подтверждения коронавирусной инфекции.
С 6 апреля на Украине ужесточили карантин, который был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.
По последним данным коронавирусом на Украине заразились 1892 человека. 57 пациентов скончались.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения