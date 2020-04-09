На Украине отменили режим самоизоляции для представителей власти. Об этом сообщает «Страна.ua».

Согласно новым постановлениям украинского правительства, судьи, депутаты и мэры городов старше 60 лет могут выходить из дома по своим нуждам несмотря на карантинные ограничения.

Также это касается военных, медиков и работников предприятий критической инфраструктуры. Соблюдать самоизоляцию для них необходимо только в случае подтверждения коронавирусной инфекции.

С 6 апреля на Украине ужесточили карантин, который был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.

По последним данным коронавирусом на Украине заразились 1892 человека. 57 пациентов скончались.

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