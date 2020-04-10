На Украине предупредили об опасности курения при коронавирусе

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предупредил об опасности курения при коронавирусной болезни. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщает «112ua».
«Табачный дым 100 процентов влияет и ухудшает течение коронавирусной болезни, а также осложнений, которые могут возникать от гриппоподобных заболеваний, в том числе коронавирусной болезни, особенно если присоединяется пневмония», — заявил Ляшко и рекомендовал всем «воздержаться от вредных привычек».
Он также призвал не заниматься поджогом сухостоя. На Украине проводят мониторинг атмосферного воздуха. При превышении допустимых концентраций веществ Минздрав будет информировать население.
На Украине коронавирус был выявлен у 2203 пациентов, 69 из них скончались. В стране до 24 апреля действует карантин, за нарушение которого предусмотрена ответственность. Наибольшее число зараженных — в Черновицкой области, Киеве и Ивано-Франковской области. В Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской области власти могут ввести комендантский час.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения