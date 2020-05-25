Лукашенко отказался закрывать рот журналистам и вспомнил о России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что авторы фейков о коронавирусе не беспокоятся о врачах, а лишь стремятся хайпануть, пишет БЕЛТА.

Он пообещал разобраться со всеми распространителями фейков в республике. Лукашенко при этом отказался кому бы то ни было закрывать рот. Люди должны говорить так, как они думают, считает глава государства.

«А журналист, если он журналист, какой-то блогер или еще кто-то должны писать честно, объективно подавать информацию, а не поднимать скандал. Если нечестно, если не соответствует действительности, за это надо отвечать. Как это было с российским Первым каналом», — вспомнил он ситуацию с лишением аккредитации журналистов из России.

Президент добавил, что и сами российские власти на международном уровне требуют извинений от западных изданий за фальсификации на тему коронавируса. «Так, а зачем же российские каналы у нас это делали?» — спросил Лукашенко.

По его мнению, никто не имеет права играть на теме жизни людей. «Тут я рядом с россиянами, но сразу говорю: и вы себя ведите ответственно по отношению к другим странам», — сказал белорусский президент.

Ранее 25 мая Лукашенко отметил улучшение эпидемиологической ситуации в республике и предсказал победу над коронавирусом «с Божьей помощью». При этом он призвал власти серьезно готовиться ко второй волне пандемии.

В Белоруссии не введены жесткие карантинные ограничения. Власти объясняли это экономическими причинами. Лукашенко при этом называл ситуацию вокруг коронавируса в мире психозом. По последним данным, в республике коронавирусом заразились 36 198 человек, 199 пациентов умерли.

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