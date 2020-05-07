Лишенного аккредитации российского журналиста выслали из Белоруссии

Лишенного аккредитации на работу в Белоруссии журналиста российского Первого канала Алексея Кручинина выслали из республики. Об этом сообщает Tut.by.

Сейчас он находится на территории России. «Такое решение приняла комиссия МИД, и мне как гражданину России было предписано покинуть Белоруссию до полуночи 6 мая. Никаких официальных писем и постановлений на этот счет я на руки не получил, но мне их и не планировали вручать, насколько я понял», — рассказал Кручинин.

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Он подчеркнул, что пометок в паспорт о запрете на въезд в республику ему не делали. «Права въехать в Белоруссию меня никто не лишал», — уточнил журналист.

6 мая Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации корреспондента Первого канала Алексея Кручинина и его оператора Сергея Панасюка. Их аккредитационные карточки были аннулированы. «Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными», — сообщили в пресс-службе телеканала.

Причину такого решения в МИД Белоруссии не называют. Журналиста выслали после подготовки серии сюжетов о ситуации с коронавирусом в республике.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно обвинял российские СМИ в предвзятости. Он просил журналистов и авторов анонимных Telegram-каналов из России, которые «плявузгают» (треплются), не трогать республику.

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