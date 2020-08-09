Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили

Журналистов российского телеканала «Дождь» — корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского и оператора Николая Антипова — отпустили из РУВД Минска, сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко в своем Telegram-канале.

«Наших коллег, журналистов "Дождя", отпустили. Сейчас их повезут в Смоленск», — написал Дзядко.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что журналисты работали без аккредитации, пишет ТАСС.

Журналистов телеканала «Дождь» задержали в Минске ранее 9 августа. В сети появилось видео, на котором они лежат лицом вниз на асфальте.

Накануне из Белоруссии выдворили сотрудников телеканала «Настоящее время».

Белорусский президент Александр Лукашенко призывал выслать из страны иностранных журналистов, «зовущих на майдан».

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