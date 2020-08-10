В центре Минска снова начались задержания, передает «Sputnik Беларусь».

В преддверии запланированной акции протеста перекрыто движение на ряде улиц, а также закрыты несколько станций метро. У журналистов проверяют документы.

Кроме того, задержания начались в Витебске. В Бресте центр города патрулируют автомобили ГАИ, также там стоят автобусы с бойцами ОМОН и автозак. Аналогичная ситуация наблюдается и в Гродно.

Днем 10 августа в сети распространялся призыв к белорусам выйти в 19:00 на акцию протеста.

Накануне по всей Белоруссии шли массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов. Задержаны 3 тысячи человек, пострадали несколько десятков. Сообщалось об одном погибшем, но информация пока официально не подтверждена.

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