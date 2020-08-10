Появилось видео с ОМОН и считавшимся погибшим демонстрантом в Минске

В сети появилось видео из Минска с бойцами ОМОН и демонстрантом Евгением Заичкиным, который считался погибшим. Кадры опубликованы в Telegram-канале RT.

На записи двое силовиков тащат полуголого и обессиленного Заичкина по земле рядом с автозаком и кладут его на землю. Протестующие за кадром кричат, чтобы они отпустили его. «Так я его отпустил! Скорую вызывайте, дебилы!» — кричит ОМОНовец.

9 августа в Минске проходили массовые протесты и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны президентскими выборами, на которых, по официальным данным, более 80 процентов набрал действующий президент Александр Лукашенко. Сеть облетела фотография лежащего на земле Заичкина, которого многие посчитали погибшим.

На следующий день он связался с журналистами и рассказал, что его избили при задержании. Заичкин попал в больницу с сотрясением мозга.

При этом сообщалось о гибели одного из демонстрантов при наезде автозака. Его имя неизвестно, официально информация не подтверждалась.