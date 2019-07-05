Избивший ликвидатора Чернобыльской аварии подросток объяснился

Подросток, избивший в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, пожалел о своем поступке, начал страдать от панических атак и проблем с сердцем. Об этом он рассказал телеканалу «360».

По словам 17-летнего юноши, он не изверг и не стал бы бить инвалида. «Думал, что он пьяный, и защищал девушку. Каждый бы так сделал, если бы кто-то его девушку в попу кулаком толкнул», — сказал он.

Молодой человек добавил, что постоянно плачет из-за произошедшего, и за два дня он трижды вызывал скорую из-за плохого самочувствия. Он заявил, что «готов на все», чтобы помочь пострадавшему, и попросил у него прощения.

Собеседник издания уточнил, что раньше занимался спортом: фехтованием, плаванием и армейским рукопашным боем, но это было давно, и сейчас его сложно назвать спортсменом.

Дочь ликвидатора Дарья Брехова отреагировала на публикацию и в сториз своего Instagram выложила видео, в котором сообщила, что юноша не извинялся перед ее родителем лично, когда была такая возможность в полиции. «А теперь он говорит, что пожал бы моему отцу руку», — добавила она.

Нападение на инвалида первой группы, 53-летнего Брехова произошло 3 июля в переходе на станции метро «Бульвар Дмитрия Донского». Молодой человек подумал, что тот пристает к его подруге, и избил незнакомца. Мужчину госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, у него перелом двух ребер и ушиб печени, которую недавно пересадили. Возбуждено уголовное дело о побоях, подросток задержан.

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