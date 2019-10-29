Российский школьник пришел грабить магазин, засмущался и убежал

Дари Мамадалиева / Вконтакте

В поселке Воргашор в Республике Коми подросток попытался ограбить магазин косметики. Видеозапись с камеры наблюдения торговой точки опубликовала Дари Мамадалиева во «ВКонтакте».

Школьник пришел с пистолетом, который, судя по всему, оказался игрушечным, и начал угрожать продавцам, требуя деньги. Однако женщины не обратили на него никакого внимания.

После этого подросток подошел к одной из них в упор, но в ответ она начала снимать его на телефон. В результате молодой человек засмущался и сбежал.

Директор магазина позже заявила, что написала заявление в полицию.

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