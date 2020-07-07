Россиянин застрелил рыбачившего на частном пруду подростка

В Собинском районе Владимирской области мужчина застрелил 15-летнего подростка из-за того, что тот незаконно рыбачил на частном пруду вместе со своим отцом. Об этом во вторник, 7 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По информации ведомства, поздним вечером 6 июля на территорию частного рыбхозяйства, которое занимается оказанием платных услуг, а также разведением рыбы для продажи, пробрались двое людей. Отмечается, что 15-летний подросток спрятался в зарослях, а его отец направился к пруду, чтобы снять ранее установленную ловушку для рыбы.

В этот момент обвиняемый также затаился в кустах вместе с охотничьим ружьем, чтобы пресечь хищение промысловой рыбы. Он знал, что в пруду есть браконьерская сеть, поэтому попытался остановить незаконный вылов и наказать нарушителей.

По версии правоохранителей, изначально обвиняемый выстрелил в воздух, чтобы испуганные похитители оставили ловушку и бросились бежать с территории рыбхозяйства. После этого он погнался за отцом подростка. «Преследуя рыбака, 38-летний мужчина пошел ему наперерез. Увидев вдалеке силуэт подростка и приняв его за похитителя рыбы, он в него выстрелил», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Потерпевшего госпитализировали с многочисленными огнестрельными ранениями. Через некоторое время он скончался в больнице.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Уточняется, что Следственный комитет продолжит расследование обстоятельств произошедшего. Обвиняемого пока не арестовали, но в районный суд уже направлено ходатайство о заключении под стражу.

28 июня сообщалось, что владелец туристической базы отдыха «Экостровская», находящейся на берегу озера Имандра в Мурманской области, задержан по подозрению в стрельбе по полицейским. У него произошел конфликт с гостями. Мужчина успел произвести несколько выстрелов с расстояния 15-20 метров, один из которых был направлен в сторону правоохранителей.

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