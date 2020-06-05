Россиянин одним выстрелом убил двух человек

Верховный суд Республики Башкортостан приговорил 57-летнего мужчину к 17 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за убийство двух человек, которых он убил одним выстрелом. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов республики.

Суд установил, что в апреле 2019 года житель Абзелиловского района вместе с двумя родственниками и приятелем распивал алкоголь. Во время вечеринки между осужденным и 17-летним родственником возник конфликт. Хозяин схватил заряженное картечью охотничье ружье и навел его на юношу, который от испуга закрылся руками. Выстрелом он убил его на месте и ранил второго родственника, сидевшего на линии огня — осколки попали в голову. Позже пострадавший скончался в больнице.

Приятель взявшегося за оружие хозяина дома спал. Услышав выстрелы, он очнулся и попытался успокоить разбушевавшегося мужчину, за что получил прикладом в лицо и потерял сознание. После этого стрелок взял другое огнестрельное оружие вместе с патронами и провиантом, а затем скрылся в лесном массиве. Полицейские организовали операцию по прочесыванию леса и вскоре задержали подозреваемого.

Следственный комитет России (СКР) возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») и статье 222 УК РФ («Незаконное приобретение оружия и боеприпасов»). Ружье, из которого был произведен смертельный выстрел, было приобретено незаконно.

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