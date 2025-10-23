В Уфе вынесли решение по выбросившему трехлетнюю дочь из окна россиянину

В Уфе суд отправил выбросившего дочь из окна в психиатрическую больницу

В Уфе вынесли решение по уголовному делу местного жителя, выбросившего трехлетнюю дочь из окна четвертого этажа. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По требованию следствия, обвиняемому назначили психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой будет принято решение о дальнейшем лечении и содержании. Мужчину отправили в лечебное учреждение из СИЗО. Ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии в больнице.

О том, что 34-летний житель Уфы выбросил дочь из окна четвертого этажа, стало известно 9 октября. Предварительно, мужчина пошел на этот поступок из-за нервного срыва. Подозреваемый состоял на учете в психдиспансере и 15 лет назад лечился у психиатра.