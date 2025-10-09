Россия
09:03, 9 октября 2025

Появились подробности о выбросившем из окна четырехлетнего ребенка россиянине

Мужчина выбросил дочь из окна четвертого этажа в Уфе из-за нервного срыва
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал прокуратуры Республики Башкортостан

Мужчина, который в Уфе выбросил трехлетнюю дочь из окна четвертого этажа, сделал это из-за нервного срыва. Подробности о ситуации приводит Baza в Telegram-канале.

По данным издания, 34-летний мужчина из-за срыва сначала выбрасывал вещи с балкона четвертого этажа дома на улице Ульяновых. После этого россиянин сделал то же самое с ребенком — девочка выжила, ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

Известно, что в момент случившегося жена и старший сын мужчины находились в санатории в другом городе. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

О том, что в Уфе мужчина выбросил из окна ребенка, стало известно утром в четверг, 9 октября. Как уточнял мэр Ратмир Мавлиев, ребенка госпитализировали.

