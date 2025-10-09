Россия
08:26, 9 октября 2025

Россиянин сбросил ребенка с четвертого этажа

Житель Уфы сбросил ребенка с четвертого этажа, мальчику удалось выжить
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Житель Уфы сбросил ребенка с четвертого этажа, мальчику удалось выжить. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По данным российского издания, пострадавшему ребенку примерно четыре года. Его после инцидента доставили в больницу в тяжелом состоянии.

К месту происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

До этого сообщалось, что житель Ленинградской области пойдет под суд за сброшенного с лестницы полицейского. Пострадавший оперативник рухнул на ступени четвертого этажа, он получил тяжелые телесные повреждения.

Еще раньше в Новосибирской области мужчина скинул с моста бездомную собаку. Животное не выжило. Позже злоумышленник закопал пса на придомовой территории.

