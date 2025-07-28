Россиянин пойдет под суд за сброшенного с лестницы полицейского

В Ленинградской области россиянин сбросил полицейского с лестницы

В Ленинградской области 40-летний житель Соснового Бора предстанет перед судом по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 23 марта обвиняемый распивал алкоголь на лестничной клетке пятого этажа. Соседи вызвали полицейского. Когда сотрудник прибыл на место, он попытался пресечь действия нарушителя, но тот сильно толкнул силовика в грудь и перебросил его через перила лестничного марша пятого этажа.

Упавший на ступени четвертого этажа мужчина получил тяжелые телесные повреждения и оказался в больнице. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подростка за выстрел в сотрудника транспортной безопасности.