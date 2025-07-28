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13:32, 28 июля 2025Силовые структуры

Россиянин пойдет под суд за сброшенного с лестницы полицейского

В Ленинградской области россиянин сбросил полицейского с лестницы
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ленинградской области 40-летний житель Соснового Бора предстанет перед судом по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 23 марта обвиняемый распивал алкоголь на лестничной клетке пятого этажа. Соседи вызвали полицейского. Когда сотрудник прибыл на место, он попытался пресечь действия нарушителя, но тот сильно толкнул силовика в грудь и перебросил его через перила лестничного марша пятого этажа.

Упавший на ступени четвертого этажа мужчина получил тяжелые телесные повреждения и оказался в больнице. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подростка за выстрел в сотрудника транспортной безопасности.

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