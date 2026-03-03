Названа цена продажи Рижского вокзала в Москве

В РЖД решили продать Рижский вокзал в Москве за 4 миллиарда рублей

Рижский вокзал в Москве решили продать за 4 миллиарда рублей Цену недвижимости назвали на сайте «Российских железных дорог» (РЖД).

К покупке предлагают вокзал, построенный в 1901 году площадью 3 925,5 квадратного метра, двухэтажное нежилое здание 1929 года постройки площадью 3 786,4 квадратного метра и земельный участок площадью 13 693 квадратного метра.

«Здания являются объектами культурного наследия, полностью готовы к эксплуатации», — пояснили в пресс-службе.

В компании отмечают, что здания вокзала длительное время не используются для пассажирских перевозок, поэтому их решили адаптировать под другие задачи. Объект расположен вблизи станции метро Рижская, МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4 и за счет близости к Третьему транспортному кольцу и маршрутов до аэропортов Шереметьево и Внуково подойдет для инвесторов, ориентируемых на стабильное долгосрочное получение дохода. Продавать вокзал собираются на торгах.

Станцию Москва-Рижская закрывали на ремонт и модернизацию железнодорожной инфраструктуры с 1 марта 2023 года по 1 сентября 2024-го. Задачей было подготовить ее для запуска МЦД-4. Осенью 2024-го задумались о продаже вокзала — тогда здания оценивали в миллиард рублей. Отмечалось, что продажа здания позволит «интегрировать объект культурного наследия в современную городскую среду в ином статусе», а также создать привлекательную общественную зону в столице.

Помимо прочего, продажа вокзала позволит снизить долговую нагрузку на РЖД — помимо этой меры, компания планирует избавиться от офисных помещений в башне Moscow Towers в «Москва-Сити», купленных в 2024 году, и 49 процентов Федеральной грузовой компании (ФГК).