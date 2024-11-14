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18:56, 14 ноября 2024Экономика

Продажу Рижского вокзала подтвердили

В РЖД подтвердили возможную продажу Рижского вокзала в Москве
Александра Качан (Редактор)

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Совет директоров ОАО «РЖД» предварительно одобрил продажу здания Рижского вокзала в Москве. Об этом стало известно РБК.

В пресс-службе компании отметили, что для проведения сделки понадобится распоряжение правительства. Согласно планам, вокзал продадут на торгах. На данный момент рыночная цена неизвестна — она будет определена по итогам проведения оценки на момент выставления на продажу.

По данным издания, планы по дальнейшему использованию Рижского вокзала в производственной деятельности РЖД отсутствуют. Однако отмечается, что продажа здания позволит «интегрировать объект культурного наследия в современную городскую среду в ином статусе», а также создать привлекательную общественную зону в столице.

Ранее сообщалось, что стоимость Рижского вокзала может составить миллиард рублей.

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