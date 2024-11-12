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14:03, 12 ноября 2024Экономика

Рижский вокзал в Москве оценили в 1 миллиард рублей

РЖД собрались продать Рижский вокзал в Москве за 1 миллиард рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

ОАО «РЖД» собралось вновь рассмотреть вопрос об одобрении продажи Рижского вокзала на севере Москвы. Здание оценили в 1 миллиард рублей, пишет РБК со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Вопрос о предварительном одобрении такой сделки включили в повестку совета директоров еще в конце сентября — тогда его результаты не раскрывались.

В начале ноября РЖД сообщили о повторном обсуждении темы на собрании в середине ноября. Причины избавления от актива и информацию о потенциальных новых владельцах холдинг не уточнял.

С 1 марта 2023 года по 1 сентября 2024-го станцию Москва-Рижская закрывали на ремонт и модернизацию железнодорожной инфраструктуры, чтобы подготовить для запуска МЦД-4. Там переустроили пути, перевели систему управления движением на цифровую, а также построили две новые платформы длиной 270 метров.

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