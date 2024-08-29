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14:24, 29 августа 2024Экономика

Названа дата открытия Рижского вокзала

МЖД: Рижский вокзал откроется 1 сентября после реконструкции

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Рижский вокзал в Москве откроется после реконструкции в воскресенье, 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

В тот же день будет вновь запущено движение электричек на станции Москва-Рижская. С новых платформ начнут прибывать и отправляться семь пар пригородных поездов в будние дни и восемь пар — в выходные. Преимущественно это будут электрички дальних маршрутов, которые следуют до станций Новоиерусалимская, Волоколамск, Шаховская и Румянцево.

По информации пресс-службы, первый поезд отправится с Рижского вокзала до Волоколамска 1 сентября в 5:18.

Станцию Москва-Рижская закрыли на реконструкцию 1 марта прошлого года. За это время рабочие успели переустроить пути для запуска Московского центрального диаметра (МЦД-4), перевести системы управления движением на цифровые и возвести две новые платформы длиной 270 метров.

Накануне стало известно, что в Москве запустили первый в России беспилотный поезд «Ласточка». Состав начал курсировать по МЦК.

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      Полина Кислицына
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