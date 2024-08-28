В России запустили первый беспилотный поезд

Первый в России беспилотный поезд «Ласточка» запустили в Москве

В среду, 28 августа, в Москве запустили первый в России беспилотный поезд «Ласточка». Состав начал перевозить пассажиров на Московском центральном кольце (МЦК), пишет РИА Новости.

Поезд едет сам, но в кабине пока находится машинист — он контролирует открывание и закрывание дверей во время посадки и высадки пассажиров. В РЖД пояснили, что это третий уровень автоматизации.

Раньше беспилотные составы ходили по МЦК только в тестовом режиме. Теперь такая «Ласточка» будет курсировать по МЦК регулярно вместе с обычными поездами, которыми управляют машинисты. В РЖД рассказали, что следующий (четвертый) этап автоматизации — это запуск поезда без человека в кабине. Переходить к нему планируют в 2026 году. Для этого создадут новые составы на платформе полностью российского аналога «Ласточки» — поезда «Финист».

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в ближайшие пять лет в Москве может появиться беспилотное метро. На какой именно ветке собираются запустить поезда-беспилотники, замглавы города не уточнил.