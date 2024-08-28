Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:29, 28 августа 2024Экономика

В России запустили первый беспилотный поезд

Первый в России беспилотный поезд «Ласточка» запустили в Москве

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

В среду, 28 августа, в Москве запустили первый в России беспилотный поезд «Ласточка». Состав начал перевозить пассажиров на Московском центральном кольце (МЦК), пишет РИА Новости.

Поезд едет сам, но в кабине пока находится машинист — он контролирует открывание и закрывание дверей во время посадки и высадки пассажиров. В РЖД пояснили, что это третий уровень автоматизации.

Раньше беспилотные составы ходили по МЦК только в тестовом режиме. Теперь такая «Ласточка» будет курсировать по МЦК регулярно вместе с обычными поездами, которыми управляют машинисты. В РЖД рассказали, что следующий (четвертый) этап автоматизации — это запуск поезда без человека в кабине. Переходить к нему планируют в 2026 году. Для этого создадут новые составы на платформе полностью российского аналога «Ласточки» — поезда «Финист».

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в ближайшие пять лет в Москве может появиться беспилотное метро. На какой именно ветке собираются запустить поезда-беспилотники, замглавы города не уточнил.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      «Он знал, что операция будет безуспешна». В США рассказали об огромной цене для главкома ВСУ за атаку на Курскую область

      Румыния купит у Молдавии единственный порт

      Нефтеперерабатывающий завод еще в одном регионе России эвакуировали из-за угрозы атаки ВСУ

      Акции российской лесопромышленной компании рухнули

      Росздравнадзор прокомментировал данные о камерах в кабинете гинеколога в Уфе

      На Западе признали «несокрушимую мощь» последних ударов России по Украине

      На Украине суд отпустил под залог в 30 миллионов гривен главу Антимонопольного комитета

      Мечтавшая завести детей женщина украла младенца из больничной палаты

      Врач назвал главные меры профилактики проблем с осанкой у школьников

      Трамп уверовал в свое божественное предназначение спасти мир

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше