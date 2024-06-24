Назван срок запуска беспилотников в метро Москвы

Заммэра Ликсутов: беспилотное метро в Москве может появиться в течение пяти лет

Беспилотное метро в Москве может появиться в течение ближайших пяти лет. Такой срок запуска поездов на автопилоте под землей назвал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает портал MSK1.RU.

На какой именно ветке собираются запустить поезда-беспилотники, замглавы города не уточнил. Однако отметил, что перед этим необходимо провести большой объем работ. Как минимум нужно сократить интервалы прибытия такого транспорта: сейчас они достигают 3-5 минут, тогда как управляемые поезда приезжают раз в 90 секунд.

Ликсутов также заявил, что беспилотный трамвай начнет перевозить жителей Москвы уже в 2024 году.

Его запустят после того, как решение поддержит российское правительство, уточнил заммэра. Сейчас новый трамвай тестируют в депо под контролем человека. Когда систему доведут до совершенства, полностью без водителей смогут перевозить пассажиров 670 трамваев, рассказал Ликсутов.